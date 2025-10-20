Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

Азербайджанский борец греко-римского стиля Зия Бабашев вышел в финал первенства мира U-23, проходящего в сербском Нови-Саде.

Как сообщает Day.Az, спортсмен, выступающий в весовой категории 63 кг, победил в полуфинале турецкого борца Сервета Анги со счетом 2:1.

Отметим, что мундиаль завершится 27 октября.