https://news.day.az/sport/1789569.html Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира Азербайджанский борец греко-римского стиля Зия Бабашев вышел в финал первенства мира U-23, проходящего в сербском Нови-Саде. Как сообщает Day.Az, спортсмен, выступающий в весовой категории 63 кг, победил в полуфинале турецкого борца Сервета Анги со счетом 2:1. Отметим, что мундиаль завершится 27 октября.
