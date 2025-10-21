SpaceX запустила юбилейный десятитысячный спутник Starlink
В минувшее воскресенье компания SpaceX осуществила запуск 56 дополнительных спутников Starlink с помощью ракет-носителей Falcon 9, доведя общее число запущенных аппаратов на низкую околоземную орбиту до отметки в 10 тысяч.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Verge.
По данным расчетов трекера спутников Джонатана Макдауэлла, из этих 10 тысяч спутников на данный момент функционируют около 8 608 аппаратов. Срок службы спутников Starlink составляет приблизительно пять лет, после чего они намеренно сводятся с орбиты для сгорания в атмосфере. Первые прототипы Starlink были запущены в феврале 2018 года, а коммерческое обслуживание началось в 2021 году.
SpaceX имеет разрешение на запуск 12 000 спутников и планирует развернуть более 30 000 аппаратов для обеспечения мира быстрым интернетом с низкой задержкой. Другие компании, такие как Amazon с проектом Kuiper, а также инициативы в Европе и Китае, имеют собственные планы по созданию мегасозвездий, что вызывает обеспокоенность по поводу угрозы перенаселения орбиты.
Space Exploration Technologies Corp., широко известная как SpaceX, является американской аэрокосмической компанией со штаб-квартирой в центре разработки Starbase в Техасе. С момента своего основания в 2002 году компания добилась успехов в области ракетных двигателей, многоразовых носителей, пилотируемых космических полетов и технологий спутниковых созвездий. На 2025 год является доминирующим мировым поставщиком услуг по запуску ракет, значительно опережая как частных конкурентов, так и национальные программы, включая китайскую.
