Салах рискует потерять место в основе "Ливерпуля" к матчу с "Карабахом"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что Мохамед Салах больше не должен иметь гарантированное место в стартовом составе команды.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после поражения от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в рамках восьмого тура Английской премьер-лиги по футболу бывший защитник клуба отметил, что египетский форвард переживает спад и нуждается в отдыхе.

"Я думаю, что мы дошли до того момента, когда Мо Салах не должен быть игроком, который выходит в каждом матче с первых минут. Это серьезная дилемма для тренера", - сказал Каррагер в подкасте The Gary Neville Podcast.

Он также добавил, что Арне Слот должен вывести египтянина из стартового состава уже в ближайших матчах "Ливерпуля".

"Я не думаю, что Салах должен быть как Вирджил ван Дейк, имя которого первым вписывают в стартовый лист. "Ливерпулю" предстоят два выездных матча - в Лиге чемпионов против "Айнтрахта" и затем в АПЛ против "Брентфорда". Я не думаю, что Салах должен начинать оба этих матча. Он всегда должен играть на "Энфилде", потому что там команда доминирует, и он чаще оказывается у ворот соперника. Но на выезде, в нынешней форме, думаю, лучше дать ему отдохнуть", - сказал экс-игрок "Ливерпуля".

Каррагер подчеркнул, что Салах уже семь матчей подряд в АПЛ не забивает с игры - это его самая длинная безголевой серия с 2017 года, когда он перешел в "Ливерпуль". Если египтянин не сумеет прервать безголевую серию, то уже совсем скоро может потерять место в стартовом составе чемпиона Англии.

"Когда тебе за тридцать, и ты не показываешь свою лучшую игру, нужно понимать, что иногда придется уступить место другим. Если ты не забиваешь, не можешь жаловаться, если тренер оставит тебя в запасе", - отметил эксперт.

Бывший защитник также предложил вариант замены: "Может быть, стоит попробовать Фримпонга на правом фланге в одном из выездных матчей. Он может помочь защитникам, добавить скорости и агрессии в атаке".

Как пишет Sky Sports, наставник "Ливерпуля" Арне Слот сохраняет доверие к Салаху, однако давление усиливается - особенно на фоне последних неудач мерсисайдцев, как в Английской премьер-лиге, так и Лиге чемпионов, где они проиграли стамбульскому "Галатасараю" со счетом 0:1.

Контракт египтянина рассчитан до 2027 года, но руководство клуба все чаще говорит о необходимости перестройки нападения вокруг Александера Исака и Флориана Вирца - игроков, в которых "Ливерпуль" инвестировал 240 миллионов фунтов прошлым летом.

