"Желтое" предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается сильный ветер, в связи с чем объявлено "желтое" предупреждение.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны периодически будет усиливаться западный ветер, скорость ветра составит 13.9-20.7 м/с.