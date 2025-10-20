https://news.day.az/society/1789495.html "Желтое" предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается сильный ветер, в связи с чем объявлено "желтое" предупреждение. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны периодически будет усиливаться западный ветер, скорость ветра составит 13.9-20.7 м/с.
