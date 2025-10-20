В Азербайджане утвердят новые госстандарты по виноградарству и виноделию

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) при Государственном агентстве по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики провел очередное заседание Технического комитета по стандартизации "Продукция виноградарства и виноделия" (AZSTAND/TK 22), созданного при Научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

Отмечено, что на заседании Технический комитет обсудил проект 1 нового государственного стандарта, результаты периодической проверки 4 государственных стандартов, а также технологические инструкции по разработке 3 национальных стандартов. По итогам обсуждений было принято решение представить проекты этих стандартов на утверждение в AZSTAND.

В завершении заседания представители AZSTAND ознакомились с лабораториями Научно-исследовательского института виноградарства и виноделия и получили информацию о проводимых там научно-исследовательских работах и ​​лабораторной базе.