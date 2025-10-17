18 членов сборной Азербайджана по футболу среди ампутантов

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию уже несколько лет сотрудничает с AФФА и Европейской федерацией футбола для развития футбола среди ампутантов, поддержки пострадавших от мин, а также проведения посредством массовых спортивных мероприятий просветительской работы о минной опасности.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов во время выступления на церемонии открытия Лиги Наций по футболу для ампутантов.

Он отметил, что национальная команда Азербайджана по футболу для людей с ампутированными конечностями за прошедшие годы добилась ряда успехов и вошла в топ-10 сильнейших команд Европы. "18 членов сборной - это граждане нашей страны, получившие ранения во время разрыва мин при защите Родины и по другим причинам", - сказал он.