Горы в Пакистане начали трещать и дымиться

В последние часы в пакистанском регионе Чапурсан горы сотрясались, дымились и трескались, при этом были слышны подземные взрывы.

При этом, сейсмической активности зафиксировано не было.

Эти явления, по некоторым мнениям, вызваны криосейсмическими явлениями - "морозными землетрясениями", которые происходят, когда вечная мерзлота (постоянно мёрзлая земля) тает и разрушается, высвобождая сжатый газ. Это явление вызывает локальные толчки и громкие гулкие звуки.

Тем не менее местные жители добиваются официального расследования из-за опасений.