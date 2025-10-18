https://news.day.az/world/1789111.html Горы в Пакистане начали трещать и дымиться - ВИДЕО В последние часы в пакистанском регионе Чапурсан горы сотрясались, дымились и трескались, при этом были слышны подземные взрывы. При этом, сейсмической активности зафиксировано не было.
Горы в Пакистане начали трещать и дымиться - ВИДЕО
В последние часы в пакистанском регионе Чапурсан горы сотрясались, дымились и трескались, при этом были слышны подземные взрывы.
При этом, сейсмической активности зафиксировано не было.
Эти явления, по некоторым мнениям, вызваны криосейсмическими явлениями - "морозными землетрясениями", которые происходят, когда вечная мерзлота (постоянно мёрзлая земля) тает и разрушается, высвобождая сжатый газ. Это явление вызывает локальные толчки и громкие гулкие звуки.
Тем не менее местные жители добиваются официального расследования из-за опасений.
