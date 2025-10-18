Азербайджанские дзюдоисты взяли "золото" на Гран-при в Мексике
Сборная Азербайджана по дзюдо начала выступления на турнире Гран-при в Гвадалахаре (Мексика).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, трое из четырех вышедших на татами азербайджанских дзюдоистов сумели подняться на пьедестал почета.
Балабей Агаев (60 кг) и Руслан Пашаев (66 кг) одержали победы во всех своих схватках и завоевали золотые медали. В финале они одолели Мишеля Аугусто (Бразилия) и Луукаса Саху (Финляндия) соответственно. Другой наш спортсмен в весовой категории 60 кг, Ахмед Юсифов, победив в поединке за третье место француза Энцо Жана, завоевал бронзовую награду.
По итогам первого дня соревнований на Гран-при в Гвадалахаре сборная Азербайджана с двумя золотыми и одной бронзовой медалями занимает первое место среди 33 стран.
