Азербайджанские дзюдоисты взяли "золото" на Гран-при в Мексике

Сборная Азербайджана по дзюдо начала выступления на турнире Гран-при в Гвадалахаре (Мексика).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, трое из четырех вышедших на татами азербайджанских дзюдоистов сумели подняться на пьедестал почета.

Балабей Агаев (60 кг) и Руслан Пашаев (66 кг) одержали победы во всех своих схватках и завоевали золотые медали. В финале они одолели Мишеля Аугусто (Бразилия) и Луукаса Саху (Финляндия) соответственно. Другой наш спортсмен в весовой категории 60 кг, Ахмед Юсифов, победив в поединке за третье место француза Энцо Жана, завоевал бронзовую награду.

По итогам первого дня соревнований на Гран-при в Гвадалахаре сборная Азербайджана с двумя золотыми и одной бронзовой медалями занимает первое место среди 33 стран.