Азербайджан, Китай и страны Центральной Азии открыли новый мультимодальный маршрут

15 октября из китайского Кашгара отправился первый международный мультимодальный контейнерный рейс по маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан.

Как передает Day.Az об этом сообщает Trend со ссылкой на "Узтемирйулконтейнер", грузы из Сианя и Чэнду железной дорогой доставляются в Кашгар, затем автотранспортом в Ош, после чего по железной дороге до туркменского порта и морским путем в Баку.

Маршрут является южным ответвлением Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), также известного как Средний коридор. Планируется, что грузы прибудут в Узбекистан 21 октября, а в Туркменистан - 24 октября.

Запуск нового маршрута направлен на повышение эффективности логистики, укрепление межрегионального сотрудничества и формирование современного транспортного коридора между Азией и Европой в рамках инициативы "Один пояс, один путь".