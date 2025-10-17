В Азербайджане возбуждено уголовное дело против НПО за незаконное учреждение орденов и медалей

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана возбудило уголовное дело по фактам незаконного учреждения орденов и медалей различного наименования некоторыми неправительственными организациями, действующими в Азербайджанской Республике, и их вручения отдельным лицам.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что принятые меры выявили обоснованные подозрения в превышении должностных полномочий должностными лицами отдельных неправительственных организаций, в том числе "Азербайджанские инвалиды, ветераны и семьи шехидов Карабахской войны", "Ветераны Отечественной войны Азербайджана", "Защита семей шехидов, инвалидов и ветеранов войны", "Организация ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Забота об инвалидах Карабаха", общественных объединений "Центр стабильности и развития", "Благотворительные фонды "Инвалиды-интернационалисты" и "Деде Горгуд", а также других неправительственных организаций.

Таким образом, несмотря на то, что в соответствии с законодательством, в том числе с законом "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики", ордена и медали являются государственными наградами, вручаемыми государством гражданам за особые заслуги, а другие нормативно-правовые акты запрещают учреждение орденов и медалей (в том числе использование термина "орден или медаль" в любом значении) как вида награды, а в соответствии с законом "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" в уставах неправительственных организаций указано, что присвоение полномочий государственных органов и органов местного самоуправления недопустимо, должностные лица указанных неправительственных организаций, явно превышая свои должностные полномочия, незаконно учредили многочисленные ордена, медали и нагрудные знаки различного наименования и вручили эти ордена, медали и нагрудные знаки различным лицам на основе личных связей, а также в обмен на различные денежные суммы. В результате обыска и других следственных действий изъято 1518 орденов и медалей, 777 удостоверений к орденам и медалям, 7 брошюр, протоколы награждения 8069 лиц указанными орденами и медалями в разное время, а также другие вещественные доказательства.

На основании собранных первоначальных доказательств председателю Фонда "Инвалиды-интернационалисты" Сайяфу Оруджеву, председателю Общественного объединения "Инвалиды, ветераны и семьи шехидов Карабахской войны Азербайджана" Мехди Мехтиеву и председателю Общественного объединения "Ветераны Отечественной войны Азербайджана" Физули Рзагулиеву предъявлены обвинения по статье 309.1 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Одновременно по аналогичным фактам продолжаются процессуальные действия, а также принимаются меры по выявлению и привлечению к ответственности должностных лиц общественных объединений, допустивших нарушения законодательства в данной сфере.

Помимо вышеизложенного, принимаются меры прокурорского реагирования с целью обеспечения контроля в данной сфере, пресечения нарушений законодательства и устранения их причин и обстоятельств, способствовавших этим нарушениям.

Предварительное расследование продолжается, о его результатах будет сообщено дополнительно.