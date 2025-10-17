Инсайдер рассекретил подробности об AirPods 5 и новых AirPods Pro

Компания Apple работает над следующим поколением своих беспроводных наушников, включая модели AirPods 5 и обновленную версию AirPods Pro. По данным инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, ключевым нововведением станет аудиочип H3, который обещает улучшенное качество звука и снижение задержки. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гурман утверждает, что чип H3 разрабатывается для беспроводного аудио. Хотя он не уточнил, в каких именно моделях наушников чип дебютирует первым, логично предположить его появление в следующей итерации AirPods Pro. Судьба наименования этих наушников остается неясной: они могут получить маркировку AirPods Pro 4 или выйти как обновленная версия AirPods Pro 3, подобно тому, как AirPods Pro 2 получили обновление с кейсом USB-C без смены названия.

Другой инсайдер - Минг-Чи Куо - ранее предполагал, что AirPods Pro получат "более существенные" аппаратные улучшения в следующем году, включая как минимум одну миниатюрную инфракрасную камеру. Другой источник в китайской социальной сети Weibo утверждал, что это будет более дорогая конфигурация AirPods Pro 3, а не AirPods Pro 4.

Помимо флагманской линейки, Гурман подтвердил, что Apple разрабатывает две версии AirPods 5. Хотя текущие AirPods Pro 3 предлагают мониторинг сердечного ритма во время тренировок, Гурман не ожидает, что эта функция перейдет в AirPods 5. Тем не менее, он заявил, что Apple планирует добавить новые функции для здоровья в будущие модели AirPods, в частности, датчик температуры.

Напомним, что AirPods Pro 3 и AirPods 4 используют чип H2, который впервые дебютировал во втором поколении AirPods Pro. Полноразмерные наушники AirPods Max до сих пор работают на более старом чипе H1.