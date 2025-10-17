В Европе не дождались заполнения газовых хранилищ

Европейские страны три дня назад начали расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ). О том, что в Европе не дождались заполнения хранилищ, со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На 15 октября отбор топлива из ПХГ в Евросоюзе составил 170 миллионов кубометров, а закачка сократилась до 52 миллионов кубометров. Достигнутый уровень запасов - девятый для октября за все время наблюдений - 91,5 миллиарда кубометров.

На текущий момент хранилища заполнены на 82,93 процента (на 8,55 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 95 процентов годом ранее. Суммарный отбор при этом на 26 процентов выше среднего значения за предыдущие пять лет. При этом, согласно требованиям Еврокомиссии (ЕК), с 1 октября по 1 декабря страны-участницы объединения должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90 процентов.

По итогам первых восьми месяцев 2025 года суммарные доходы России от поставок газа в страны ЕС выросли до 9,75 миллиарда евро. За отчетный период закупки трубопроводного топлива составили 4,1 миллиарда евро, а сжиженного природного газа (СПГ) - 5,7 миллиарда. В результате доходы экспортеров РФ от поставок газа в Европу выросли на 7,8 процента год к году. Главным импортером стала Франция (251 миллион евро), в топ-3 вошли Бельгия (139 миллионов) и Испания (67 миллионов).