https://news.day.az/world/1788746.html

Египет объявил об окончании первой стадии плана по Газе

Реализация первого этапа соглашения по Газе находится на заключительной стадии. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Сейчас мы находимся на завершающей стадии реализации первого этапа", - сказал он на брифинге в ходе визита в Нью-Дели.