Египет объявил об окончании первой стадии плана по Газе

Реализация первого этапа соглашения по Газе находится на заключительной стадии.

Об этом заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас мы находимся на завершающей стадии реализации первого этапа", - сказал он на брифинге в ходе визита в Нью-Дели. 