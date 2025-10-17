Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю Дня восстановления независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с таким предложением выступила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

Предложение было принято аплодисментами.