Трамп о третьей мировой войне

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что третью мировую войну из-за Украины удалось не допустить.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит C-Span.

Трамп подчеркнул, что украинский кризис мог привести к третьей мировой войне. "Этого не случится. Но могло бы", - исключил он в беседе с журналистами в Белом доме.

Американский лидер добавил, что конфликт на Украине не касается США. "Из-за моих отношений с президентом [России Владимиром] Путиным я думал, мы разрешим это быстро", - добавил Трамп.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут "большой прогресс". Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште. Кроме того, Трамп обещал обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским свой разговор с президентом России.