В Румынии взорвался дом

В румынской столице Бухаресте произошел мощный взрыв в жилом доме.

Как передает Day.Az, об этом сообщили газете Evenimentul Zilei в департаменте по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.

По информации властей, два верхних этажа восьмиэтажного здания на 5-м районе города были серьезно повреждены, особенно пострадали угловые квартиры. В результате инцидента двух человек спасти не удалось, еще четверо получили тяжелые травмы. Всего пострадали 11 жителей.

Спасатели эвакуировали жильцов, а также продолжают поиски возможных людей, оставшихся в здании. Родителей учеников близлежащего лицея Болинтиняну вызвали за детьми после того, как в школе были повреждены окна.

Один из жителей, покинувших здание, сообщил, что накануне чувствовал запах газа в доме. По предварительной версии, причиной взрыва стала газовая утечка. На месте также находятся мэр Бухареста и руководители департаментов чрезвычайных ситуаций для координации действий спасателей.

На месте инцидента ввели "красный план" - высший уровень мобилизации спасателей и пожарных. На месте работают многочисленные аварийно-спасательные подразделения, в том числе десять пожарных машин, две автолестницы, спецтехника для деблокировки пострадавших, три машины скорой помощи SMURD, мобильное отделение интенсивной терапии и пункт управления. Также задействована техника химической и радиационной безопасности.