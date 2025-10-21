https://news.day.az/society/1789645.html В Азербайджане скончался заслуженный работник культуры - ФОТО Заслуженный работник культуры, тарист, художественный руководитель ансамбля "Шур" Фархад Пашаев скончался. Как сообщает Day.Az, об этом в интервью АПА сообщила заслуженный журналист Саадет Мамедова.
В Азербайджане скончался заслуженный работник культуры - ФОТО
Заслуженный работник культуры, тарист, художественный руководитель ансамбля "Шур" Фархад Пашаев скончался.
Как сообщает Day.Az, об этом в интервью АПА сообщила заслуженный журналист Саадет Мамедова.
