В Азербайджане скончался заслуженный работник культуры

Заслуженный работник культуры, тарист, художественный руководитель ансамбля "Шур" Фархад Пашаев скончался.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью АПА сообщила заслуженный журналист Саадет Мамедова.