Азербайджан будет производить спутники для зарубежных стран

Азербайджан будет производить собственные спутники в рамках проекта "Azersky-2".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам временно исполняющий обязанности председателя правления Космического агентства Азербайджана (Азеркосмос) Дунай Бадирханов.

Он сообщил, что для этого создана соответствующая компания: "Цель - производство космических аппаратов. В первую очередь, будут производиться собственные спутники. Мы также планируем использовать эти возможности для производства в Азербайджане спутников различного назначения для региона и мира".

"Локализация производства спутников в Азербайджане - это не только развитие космической отрасли, но и показатель роста технологического потенциала страны в целом", - подчеркнул Д. Бадирханов.