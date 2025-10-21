Азербайджан будет производить спутники для зарубежных стран
Азербайджан будет производить собственные спутники в рамках проекта "Azersky-2".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам временно исполняющий обязанности председателя правления Космического агентства Азербайджана (Азеркосмос) Дунай Бадирханов.
Он сообщил, что для этого создана соответствующая компания: "Цель - производство космических аппаратов. В первую очередь, будут производиться собственные спутники. Мы также планируем использовать эти возможности для производства в Азербайджане спутников различного назначения для региона и мира".
"Локализация производства спутников в Азербайджане - это не только развитие космической отрасли, но и показатель роста технологического потенциала страны в целом", - подчеркнул Д. Бадирханов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре