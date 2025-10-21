«Север–Юг»: проект без спешки

Автор: Азер Ахмедбейли

Совместная встреча представителей Азербайджана, России и Ирана в Баку показала: коридор "Север-Юг" остаётся темой, о которой говорят много, но сдержанно. Формально проект развивается, но за официальными заявлениями заметна определённая неуверенность в перспективах. Каждая из сторон подходит к проекту, исходя из собственных приоритетов, а общая траектория складывается медленно и неравномерно.

Идея "выхода России к Индийскому океану" - старая, почти мифологическая линия российской геополитики, уходящая корнями в XIX век. Тогда она воспринималась как естественное продолжение "Большой игры" с Британской империей - соперничества за Центральную Азию и контроль над путями к Индии. Сегодня она возвращается в новой форме, но уже не в виде военного прорыва или завоевания, а как логистический проект, соединяющий российские железные дороги с иранскими портами на юге. Однако суть осталась прежней: проложить независимый, не контролируемый Западом путь к теплым морям.

Для России этот маршрут - не просто экономическая инициатива, а способ укрепить собственную стратегическую независимость. После 2022 года Москва лишилась привычных выходов на мировые рынки: Балтика стала зоной риска, Черное море - ареной войны. Поэтому Индийский океан в этих условиях является не какой-то экзотической целью, а логичной альтернативой. Географический прорыв на юг - это путь к странам, не вовлечённым в санкционные механизмы, и к рынкам, которые не замыкаются на доллар.

Иран рассматривает проект "Север-Юг" сквозь призму собственной экономической и политической изоляции. После десятилетий санкций страна продолжает искать способы превратить своё уязвимое положение в точку опоры. География делает Иран естественным перекрёстком Евразии - между Каспием, Персидским заливом и Аравийским морем. Однако этот потенциал остаётся нереализованным: слабая инфраструктура, ограниченный доступ к международным кредитам и осторожность иностранных инвесторов заставляют Тегеран действовать медленно.

С одной стороны, участие в проекте сулит Ирану устойчивый транзит, новые источники валютных поступлений и возможность закрепить роль связующего звена между Азией и Европой. С другой стороны, Тегеран явно не спешит брать на себя финансовые и технические риски. Об этом говорит история строительства линии Решт-Астара - участка, вокруг которого переговоры ведутся уже не первое десятилетие. Поэтому Тегеран предпочитает выстраивать отношения поэтапно, добиваясь документальных гарантий прежде, чем начинать какую-либо практическую деятельность.

Азербайджан, между тем, подходит к проекту "Север-Юг" прагматично. Инфраструктура модернизируется, контакты с Россией и Ираном поддерживаются, но без излишней торопливости. Баку рассматривает своё участие как часть более широкой транспортной политики, в которую входят и другие направления. В этом заключается расчёт: сохранять роль перекрёстка, где маршруты пересекаются, но не формируют политику страны - страна сама задаёт параметры своего участия. Такой подход позволяет не терять самостоятельности в расстановке приоритетов и внешнеполитических решений, когда речь идет об участии в региональных проектах.

Общая особенность трёх сторон - сдержанность в принятии обязательств. Россия стремится ускорить движение, поскольку, пожалуй, больше других заинтересована в практическом продвижении проекта, но ограничена внешними условиями. Иран предпочитает действовать поэтапно, выстраивая гарантии перед каждым новым шагом. Азербайджан сосредоточен на практических аспектах - развитии собственной инфраструктуры и поддержании рабочих контактов с обеими сторонами, не переходя в политическую плоскость взаимодействия. Все это формирует устойчивую, но медленную динамику, в которой политические соображения и внешние ограничения пока преобладают над экономическими расчётами.

Всё вместе это создаёт ощущение движения без ускорения. Проект движется, но без той политической энергии, которая превращает экономическую идею в стратегию. Между странами существуют пересекающиеся интересы, но нет единого импульса. Возможно, именно поэтому проект "Север-Юг" остаётся пока на стадии предварительных договорённостей, не перешедших в практическую плоскость: его структура понятна, но реальные механизмы взаимодействия ещё до конца не выстроены.

И всё же, несмотря на сдержанность, эти встречи служат подтверждением того, что в Евразии даже самые сложные проекты не закрываются - они просто ждут своего часа.