Cаркози прибыл в тюрьму отбывать срок

Бывший президент Франции Николя Саркози утром во вторник покинул свой дом в Париже, чтобы отправиться в тюрьму Ла-Санте.

Как передает Day.Az, с сегодняшнего дня политик будет отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.

Господин Саркози вышел из дома со своей женой Карлой Бруни. Толпа сторонников встречала его на улице и скандировала: "Николя! Николя!", сообщает Reuters. Вскоре кортеж с экс-президентом прибыл к зданию тюрьмы.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Расследование в отношении него началось в 2013-м. Суд признал, что президентскую кампанию политика незаконно финансировали власти Ливии. Господин Саркози вину не признал, а решение суда назвал "унижением Франции".

25 сентября суд приговорил Николя Саркози к пяти годам лишения свободы. Бывший президент будет отбывать срок в одиночной камере в спецкрыле для "уязвимых заключенных" - так называемом VIP-отделении. 20 октября источник Figaro сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон принял предшественника в Елисейском дворце перед его тюремным заключением. Официально о такой встрече не сообщалось.