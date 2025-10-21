Опухоль мозга научились выявлять без МРТ и анализов

Ученые из Кембриджского университета провели масштабный анализ и пришли к выводу, что некоторые когнитивные тесты способны выявлять признаки глиомы - одной из самых распространенных и опасных опухолей мозга - еще до появления явных симптомов.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале PLoS One и охватывает 17 исследований, где сравнивались результаты тестов у пациентов с подтвержденной глиомой и у здоровых людей.

Оказалось, что более половины методик, оценивающих память, внимание, речь и скорость мышления, выявляет различия с высокой достоверностью. Наиболее эффективным и удобным в применении оказался Montreal Cognitive Assessment (MoCA) - короткий тест, который занимает несколько минут и может проводиться врачом общей практики. Он показал различия между пациентами и контрольной группой, что делает его перспективным инструментом для раннего скрининга.

Авторы подчеркивают, что такие тесты могут стать важным дополнением к первичной диагностике: они помогут вовремя направлять пациентов на МРТ и другие обследования, ускоряя постановку диагноза. При этом исследователи отмечают, что для окончательной оценки точности и применимости этих тестов в реальных условиях первичного звена медицины нужны дальнейшие клинические испытания.