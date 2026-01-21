Электромобили Porsche впервые вышли в лидеры продаж в Европе

Porsche AG опубликовала отчет о продажах за 2025 год, в котором зафиксировано снижение общего объема поставок на 10% по сравнению с предыдущим годом - 279 449 автомобилей против 310 718 в 2024 году. Основными причинами спада стали перебои с поставками моделей 718 и Macan с двигателями внутреннего сгорания, снижение спроса на эксклюзивные модели в Китае и стратегия управления поставками, ориентированная на стоимость.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, наибольшее падение продаж наблюдалось в Китае - 26% (41 938 автомобилей), что связано с общей экономической ситуацией и усилением конкуренции на рынке электромобилей. В Германии продажи снизились на 16% (29 968 автомобилей), а в Европе (без учета Германии) - на 13% (66 340 автомобилей). Северная Америка осталась крупнейшим рынком сбыта, сохранив объем поставок на уровне предыдущего года - 86 229 автомобилей.

Несмотря на общее снижение, Porsche продолжает активно развивать направление электромобилей и гибридов. В 2025 году 34,4% всех проданных автомобилей были электрифицированы (22,2% - полностью электрические, 12,1% - гибриды). В Европе доля электрифицированных автомобилей впервые превысила долю автомобилей с ДВС (57,9%), при этом каждый третий проданный автомобиль был полностью электрическим. Стоит отметить, что в 2025 году Porsche поставила перед собой цель, чтобы доля электромобилей составляла 20-22% от общего числа проданных авто.

Самой продаваемой моделью остается Macan (84 328 автомобилей), причем более половины из них - электрические (45 367 штук). При этом легендарный спорткар 911 установил новый рекорд по поставкам - 51 583 автомобиля (+1%). В 2025 году Porsche представила 911 Turbo S с гибридной силовой установкой T-Hybrid.

В 2026 году Porsche планирует сосредоточиться на управлении спросом и предложением в соответствии со стратегией "ценность важнее объема". Компания продолжит инвестировать в разработку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, гибридных и электрических силовых установок, а также расширять возможности персонализации автомобилей.