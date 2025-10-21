Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере

Приговоренный к пяти годам заключения экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать наказание с 21 октября, его поместят в одиночную камеру площадью 11 кв. м. Об этом сообщил BFMTV, ссылаясь на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бывший французский лидер будет отбывать наказание в изоляторе тюрьмы Ла-Санте в Париже.

Телеканал отметил, что в учреждении имеется отделение для "уязвимых лиц", куда 70-летний Саркози мог бы быть заключен из-за своего возраста, однако "этого не произойдет".