Азербайджан готов к новому запуску спутника

Азербайджан может вывести спутник на орбиту в позиции 46 градусов восточной долготы в любое время.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Совета директоров Азербайджанского космического агентства ("Азеркосмос") Дунай Бадирханов на мероприятии "Возможности, открывающиеся из космоса: 10 лет вклада космических наблюдений в социально-экономическое развитие".

Он подчеркнул, что Азербайджан уже обладает уникальной орбитальной позицией в космосе: "Это означает, что Азербайджан, как одна из 48 стран, уже обладает уникальным космическим ресурсом. В настоящее время Азербайджан может вывести спутник на орбиту в позиции 46 градусов восточной долготы в любое время".

"Нашими услугами пользуются более 50 стран и более 200 компаний. В этом году мы отмечаем 10 лет присутствия на африканском рынке. Помимо спутниковых услуг, мы также начали экспортировать интеллектуальные продукты в космической сфере", - отметил Д. Бадирханов.