Автобус въехал на территорию бульвара в Баку - ВИДЕО
В Баку автобус маршрута №125 врезался в дерево.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл на проспекте Нефтчиляр.
Пассажирский автобус №125, принадлежащий компании BakuBus, въехал на территорию бульвара и врезался в дерево.
В результате происшествия автобус получил серьезные повреждения.
Информации о пострадавших пока нет.
