Автобус въехал на территорию бульвара в Баку

В Баку автобус маршрута №125 врезался в дерево.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл на проспекте Нефтчиляр.

Пассажирский автобус №125, принадлежащий компании BakuBus, въехал на территорию бульвара и врезался в дерево.

В результате происшествия автобус получил серьезные повреждения.

Информации о пострадавших пока нет.