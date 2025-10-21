https://news.day.az/society/1789653.html

Автобус въехал на территорию бульвара в Баку - ВИДЕО

В Баку автобус маршрута №125 врезался в дерево. Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл на проспекте Нефтчиляр. Пассажирский автобус №125, принадлежащий компании BakuBus, въехал на территорию бульвара и врезался в дерево. В результате происшествия автобус получил серьезные повреждения. Информации о пострадавших пока нет.