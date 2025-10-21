Утвержден План мероприятий НАНА в связи с 150-летием со дня рождения Фатали хана Хойского

Одним из вопросов, обсуждавшихся на заседании Президиума Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) во вторник, стало утверждение Плана мероприятий НАНА по реализации Распоряжения Президента Азербайджанской Республики "О проведении 150-летнего юбилея со дня рождения Фатали хана Хойского" от 17 сентября 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в академии.

На заседании президент НАНА, академик Иса Габиббейли проинформировал, что 29 сентября Президиум принял решение в связи с реализацией Распоряжения и соответствующим научным подразделениям, предприятиям и организациям, региональным научным подразделениям и центрам НАНА поручено подготовить предложения по разработке Плана мероприятий НАНА по проведению 150-летия со дня рождения Фатали хана Хойского и представить их в Отделение общественных наук НАНА. На основе представленных за прошедший период предложений Отделение общественных наук НАНА подготовило проект плана и представило его в Президиум.

Затем академик-секретарь НАНА, академик Ариф Гашимов представил План мероприятий. Он сообщил, что план предусматривает проведение семинаров, конференций и других мероприятий на темы "Фатали хан Хойский: феноменальная личность в истории азербайджанской национальной государственности", "Борец за независимость Азербайджана", "Жизнь и общественно-политическая деятельность Фатали хана Хойского", "Художественный образ Фатали хана Хойского в азербайджанской литературе", "Наследие Фатали хана Хойского в истории азербайджанской национальной государственности - олицетворение справедливости, патриотизма и независимости", "Один из основоположников республики: жизнь и деятельность Фатали хана Хойского", а также издание монографии "Фатали хан Хойский" и других книг.

Учитывая вышеизложенное, Президиум НАНА утвердил План мероприятий в связи с 150-летием со дня рождения Фатали хана Хойского.