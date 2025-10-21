Сахиба Гафарова председательствовала на обсуждениях на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза

Как сообщалось ранее, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится в городе Женева с рабочим визитом для участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского союза.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер парламента Азербайджана председательствовала на продолжившихся сегодня обсуждениях Ассамблеи. На обсуждениях выступили председатели парламентов Австралии, Колумбии, Мозамбика, Сербии, Ливии, Финляндии, Венгрии, Испании, Турции, Уругвая, Бельгии и других государств.

Отметим, что спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила с речью на проведённых в первый день Ассамблеи обсуждениях на тему "Защита гуманитарных норм и поддержка гуманитарной деятельности во время кризиса".