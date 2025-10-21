В Исландии впервые обнаружены комары, поскольку глобальное потепление делает страну более гостеприимной для насекомых.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету The Guardian, до этого месяца эта страна была одним из немногих мест в мире, где не было популяции комаров. Другое место - Антарктида. Ученые уже давно предсказывали, что комары могут обосноваться в Исландии, поскольку здесь есть множество мест для размножения, таких как болота и пруды. Однако многие виды не смогут выжить в суровом климате.

Но Исландия теплеет, причем в четыре раза быстрее, чем в остальной части Северного полушария. Ледники тают, и в водах страны можно обнаружить рыбу из более теплых южных регионов, например, скумбрию.

По мере потепления планеты по всему миру обнаруживается всё больше видов комаров. В этом году в Великобритании были обнаружены яйца египетского комара (Aedes aegypti), а в Кенте - азиатского тигрового комара (Aedes albopictus). Это инвазивные виды, способные распространять тропические заболевания, такие как лихорадка денге, чикунгунья и вирус Зика.

Маттиас Альфредссон, энтомолог из Института естественных наук Исландии, подтвердил результаты исследования. Он сказал: "В Кидафетле, Кьос, были обнаружены три экземпляра Culiseta annulata: две самки и один самец. Все они были собраны с винных верёвок во время обвязывания винных бутылок для привлечения моли".

Вид устойчив к холоду и может выживать в условиях Исландии, укрываясь зимой в подвалах и амбарах.