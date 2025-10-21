Скоро могут быть определены новые приоритеты партнерства между ЕС и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич в ходе бизнес-форума "Центральная Балтика - Азербайджан", проходящего в Баку.

"Европейский союз остается приверженным поддержке Азербайджана на его пути реформ и укреплению будущего партнерства через диалог и совместные обязательства. Мы также ведем работу с Азербайджаном над новыми приоритетами партнерства, и надеемся, что они вскоре будут согласованы", - сказала она.

Куюнджич отметила, что ЕС рассматривает бизнес-форумы как традиционно эффективную платформу для взаимодействия компаний, установления контактов и развития совместных проектов. Это успешный формат, который к тому же открывает возможности для поиска новых направлений бизнеса.

"Хотелось бы отметить и проект, финансируемый ЕС - EU-Azerbaijan Business Forum 2024-2026, который направлен на укрепление экономического сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. Одним из ключевых результатов этого проекта станет Отчет о деловом климате - независимый взгляд на бизнес-инвестиции", - сказала посол.