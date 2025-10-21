Вниманию желающих совершить хадж

По рекомендации Министерства хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия стартовал приём документов для совершения паломничества (хадж).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал завотделом внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Вюсал Джахангири.

С учётом многочисленных обращений граждан УМК начал приём документов лиц, желающих отправиться в хадж.

Стоимость пакета на одного человека для совершения хаджа в 2026 году составит 6100 долларов США.

Паломничество будет осуществлено воздушным транспортом.

Требуемые документы:

- Общегражданский паспорт (срок действия не менее 1 года);

- Копия удостоверения личности;

- 2 цветные фотографии размером 5×5 см на белом фоне (женщины в тёмном хиджабе);

- Медицинская справка

Приём документов будет осуществляться с 22 октября 2025 года в рабочие дни с 10:00 до 16:00 в административном здании УМК по адресу: г. Баку, ул. Мирза Фатали, 7.

Количество мест ограничено, и приём документов может завершиться раньше.