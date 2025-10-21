Триумф мировой премьеры балета "Два ковра" в Астане - потрясающее искусство Mosaic Del Arte по азербайджанской легенде

Ощущение невероятного эмоционального потрясения, когда не можешь подобрать эпитеты для выражения своих мыслей, чтобы всецело отразить в статье увиденное... Но все же попробую донести до читателей впечатление от гениального искусства и триумфа (и это не преувеличение) постановки - мировой премьеры на сцене театра "Астана Балет" балета "Два ковра", созданного Mosaic Del Arte на основе легенды "Ширванского ковра" - черно-красного произведения из коллекции Лувра.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с места события.

Это было два удивительных вечера, прошедших с аншлагом, неоднократно сопровождавшихся овациями зрителей и возгласами "Браво", а в заключение продолжительными аплодисментами стоя. "Два ковра" уже называют новым словом в современном балете, соединившим философскую глубину, национальный колорит, визуальное и хореографическое великолепие.

Каждый из участников этого масштабного проекта заслуживает особых слов признательности: Валерий Копейкин - автор либретто, генеральный продюсер, Александр Могилев - балетмейстер-постановщик, режиссер, Арсений Смирнов - композитор, Анастасия Капустина - художник-постановщик, Игорь Чапурин - художник по костюмам, Асель Абакаева - педагог-репетитор, Жанна Егорова - генеральный директор Mosaic Del Arte, Михаил Черных - продюсер. Главные партии исполнили - Татьяна Тен (Лейла), Сундет Султанов/Ерқанат Ермагамбет (Самир), Наталия Фернандес Менес (Марго). На сцене также выступили артисты "Астана Балет", учащиеся Казахской национальной академии хореографии - всего в проекте участвовало более 140 человек!

Не буду пересказывать весь сюжет, читатели могут более подробно ознакомиться с предыдущими материалами (представлены ниже в ссылках), но подчеркну, что балет не просто рассказывает историю - он размышляет о времени, памяти и любви. Это поэма, рассказанная языком пластики, света и символов. "Два ковра" - философское размышление о судьбе человека и вечных ценностях, воплощённое в движении, в языке танца и символов, и каждый зритель может найти в нём своё. Масштабное художественное полотно, где сплелись историческая драма, культурные мотивы и визуальная современность!

Балет рассказывает историю двух ковров - символов человеческой судьбы и культурной памяти. И главное, ведь они символизируют чувства людей! Эти два ковра созданы симметрично, но в одном из них цвет любви красный переходит в символ печали - черный, а в другом - наоборот. История соединяет географические и культурные мотивы: действие происходит в начале XX века - начинается в Баку, затем переносится в Санкт-Петербург. По сюжету, маленькие Лейла и Самир растут вместе, их связывает детская дружба, переходящая в глубокое чувство.

Потом - война, забвение, разлука. Самир получает тяжелое ранение, теряет память, оказывается в Вене, где его спасает Марго, но один из символов - ковер, сотканный Лейлой, - помогает ему вернуть себя и вернуться к ней. И здесь торжествует жертвенность любви во имя любви...

С первых минут зрители словно переносятся в другой мир - туда, где нитями искусства переплетаются Восток и Запад, когда мелодии, вдохновлённые национальными мотивами, создают ощущение древней легенды, ожившей на сцене. Каждый танцевальный эпизод напоминает узор на старинном ковре - многослойный, полный скрытых смыслов и тонких переходов. Более того, это великолепные режиссёрские решения, когда даже антураж сцены вместе с участниками передвигается по сцене, вливаясь в единство хореографического волшебства. Кроме того, действие происходит не только на сцене, но и над ней - на специально созданной платформе, что усиливает ощущение пространства и многомерности.

Балет использует неоклассическую хореографию, соединяя классику, элементы современной пластики и национальные мотивы. Композиции отличаются пластической изобретательностью: мягкие линии классики переплетаются с энергией модерна, а национальные элементы - с авангардными движениями. Всё это сопровождается эффектными декорациями и яркими костюмами, завораживающими световыми эффектами, анимацией и визуальными проекциями, превращающими сцену в живое полотно. А какая музыка!!! Это отдельная история: глубокая, эмоциональная, пронизанная интонациями - просто шедевр! Симфонический оркестр "Астана Балет" исполнил партитуру с поистине вдохновенной силой.

Как правило, внимание зрителя приковано к главным героям, однако в этом балете даже, казалось бы, второстепенные персонажи выходили на авансцену, раскрывая свой внутренний свет и становясь неотъемлемой частью общего художественного дыхания постановки. Особо теплое чувство вызвало участие самых юных исполнителей - Арлана Ельдосулы и Фатимы Наурызбай/Айшабегим Курманбек, сыгравших маленьких Лейлу и Самира. Зрителей тронули также проникновенные образы скрипача Дияра Касенова, офицера Эльдара Сарсембаева, продавца ковров Тамирлана Нсанбая, цыганки (Милана Буканова, Жайна Баян, Алтынай Жусупова, Асель Жангаскаева). И еще одно новшество в истории балетного искусства: необычным решением стало введение пролога - небольшого рассказа от имени героинь - Лейлы (Линда Нигматулина) и Марго (Виктория Маслова), что помогло зрителям сразу погрузиться в суть повествования.

Для премьеры мастерами "Азерхалча" специально был соткан уникальный ковер, привезённый из Баку и представленный в фойе театра вместе с другими экспонатами - как символ культурного моста между двумя странами.

Балет "Два ковра" продолжит своё путешествие - спектакль будет показан в других городах Казахстана, а также за рубежом. И очень хотелось бы, чтобы одна из следующих постановок обязательно состоялась и в Азербайджане - на родине вдохновения этой поэтической легенды.

