Сирия надеется на скорую отмену санкций со стороны США

Правительство Сирии надеется, что санкции США против страны будут официально сняты в ближайшие месяцы.

Как передает Day.Az, об этом заявил во вторник агентству Reuters министр экономики страны Мохаммад Нидаль аш-Шаар.

Президент США Дональд Трамп распорядился снять большинство санкций с страны в мае после встречи с Президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, однако Закон Цезаря о защите гражданского населения Сирии от 2019 года, разрешающий их, остается законодательством США.

"Нам нужно приложить некоторые усилия и провести лоббистскую работу, чтобы продолжить этот путь, начатый в правильном направлении, и мы надеемся, что к концу года законопроект дойдет до президента, и, как мы надеемся, он его подпишет", - заявил аль-Шаар в Лондоне. "И как только это произойдет, мы освободимся от санкций".

Президент Сирии также сообщил, что правительство планирует ввести новую валюту, возможно, в начале следующего года.