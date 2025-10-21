https://news.day.az/world/1789760.html Ведущая страна ЕС столкнулась с резким ростом цен на газ Жителям Германии, вероятнее всего, не избежать дальнейшего роста цен на газ. Об этом заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость "(BSW) Сара Вагенкнехт. Как передает Day.Az, ее процитировало ТАСС. Она напомнила, что с 2021 года данный энергоноситель в ФРГ подорожал на 77 процентов.
Ведущая страна ЕС столкнулась с резким ростом цен на газ
Жителям Германии, вероятнее всего, не избежать дальнейшего роста цен на газ. Об этом заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость "(BSW) Сара Вагенкнехт.
Как передает Day.Az, ее процитировало ТАСС.
Она напомнила, что с 2021 года данный энергоноситель в ФРГ подорожал на 77 процентов. И всеобъемлющее эмбарго против российских поставок продолжит толкать эти цены вверх. Впрочем, как уточнила политик, для нынешних немецких министров это едва ли будет что-то значить, поскольку недавно их жалованье выросло на 500 евро.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре