Ведущая страна ЕС столкнулась с резким ростом цен на газ

Жителям Германии, вероятнее всего, не избежать дальнейшего роста цен на газ. Об этом заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость "(BSW) Сара Вагенкнехт.

Как передает Day.Az, ее процитировало ТАСС.

Она напомнила, что с 2021 года данный энергоноситель в ФРГ подорожал на 77 процентов. И всеобъемлющее эмбарго против российских поставок продолжит толкать эти цены вверх. Впрочем, как уточнила политик, для нынешних немецких министров это едва ли будет что-то значить, поскольку недавно их жалованье выросло на 500 евро.