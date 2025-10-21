Китай испытал самый быстрый в мире сверхскоростной поезд

В Китае начались предварительные испытания нового сверхскоростного поезда CR450, который достиг рекорда скорости 453 км/ч.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на китайское агентство Синьхуа, этот поезд разрабатывается для коммерческой эксплуатации на скорости до 400 км/ч и должен пройти 600 000 километров тестирования перед запуском пассажирских перевозок.

CR450 представляет собой усовершенствованную версию предыдущего поезда CR400 Fuxing. Он оснащен удлиненным, аэродинамичным носом длиной 15 метров, что снижает сопротивление воздуха на 22%. Кроме того, поезд стал легче на 50 тонн, а его высота уменьшена на 20 см, что также способствует улучшению аэродинамических характеристик.

Одним из впечатляющих достижений является способность CR450 разгоняться с 0 до 350 км/ч всего за 4 минуты 40 секунд, что на 100 секунд быстрее, чем у CR400 Fuxing. Кроме того, два поезда, двигаясь навстречу друг другу, установили рекорд с суммарной скоростью 896 км/ч.

На данный момент CR450 является самым быстрым в мире высокоскоростным поездом. В Японии и Франции максимальная эксплуатационная скорость высокоскоростных поездов составляет 320 км/ч, что значительно ниже, чем у китайского аналога. Существующие в Китае поезда CR400 Fuxing развивают скорость до 350 км/ч, что также уступает новым достижениям CR450.

Ожидается, что коммерческая эксплуатация CR450 начнется в 2027 году на новой высокоскоростной линии, соединяющей города Шанхай и Чэнду. Этот проект является частью более широких усилий Китая по развитию инфраструктуры и технологий в области высокоскоростного железнодорожного транспорта.