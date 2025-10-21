Завершился цикл мастер-классов посвященных 140-летию Узеира Гаджибейли

Завершился цикл мастер-классов посвященных 140-летию со дня рождения великого композитора, музыковеда и педагога Узеира Гаджибейли, организованных Научно-методическим и квалификационным центром культуры Министерства Культуры (MEMIM).

Проект, который проходил в Баку, Сумгайыте и Хырдалане с 8 по 18 октября был реализован для преподавателей и учащихся музыкальных и художественных школ, при поддержке Конфедерации профсоюза работников культуры, а также при содействии Главного управления культуры города Баку и Абшерон-Хызинского регионального управления культуры.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе MEMIM

13 октября в рамках проекта в одиннадцатилетней музыкальной школе №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей города Баку состоялся мастер-класс по игре на виолончели. Занятие провела заслуженная артистка, профессор, декан факультета исполнительского искусства Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Назмия Аббасзаде.

14 октября в Бакинской детской школе искусств №2 имени Вагифа Мустафазаде состоялся еще один мастер-класс по классу ханенде при участии заслуженного артиста, доцента Азербайджанской национальной консерватории Тайяра Байрамова.

15 октября в Детской школе искусств №3 имени Саида Рустамова города Сумгаит состоялся мастер-класс по игре на таре. Помимо указанного учебного заведения, на уроке, проведенным выдающимся таристом, педагогом, народным артистом, профессором Вамигом Мамедалиевым, приняли участия преподаватели и учащиеся ряда школ областной администрации.

16 октября в одиннадцатилетней музыкальной школе №35 имени Георгия Шароева в Баку состоялся мастер-класс по игре на сазе. Урок прошел при участии доцента Азербайджанской национальной консерватории, доктора философии по искусствоведению Мубариза Алиева.

17 октября в городе Хырдалан Абшеронского района состоялся мастер-класс по фортепиано, директора школы искусств имени Гара Гараева, доктора философии по искусствоведению, профессора Кёнуль Гусейновой.

В тот же день в Бакинской детской музыкальной школе №33 был организован очередной мастер-класс по классу кларнета. В мастер-классе, который прошел при участии главного преподавателя Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Анара Мамедова, учащиеся ряда столичных школ исполнили произведения азербайджанских и мировых композиторов.

В последний день проекта, 18 октября, был организован мастер-класс по танцам, прошедший в Центральной школе искусств имени Гара Гараева в Баку при участии народного артиста, балетмейстера, художественного руководителя Азербайджанского государственного ансамбля танца Руфата Халилзаде, и вызвавшего интерес у молодых талантов, обучающихся по этой специальности.

В тот же день в Бакинской детской школе искусств №2 имени Вагифа Мустафазаде состоялся мастер-класс по вокалу, который провела заслуженная артистка, главный преподаватель Азербайджанской национальной консерватории Земфира Исмайлова.

В начале мастер-классов заведующие отделами MEMIM, доктор философии по искусствоведению, доцент Джамиля Мирзоева, заслуженный работник культуры Лала Керимова, специалист центра Лейла Рзаева, а также заведующий сектором по работе с учреждениями культуры Абшерон-Хызинского регионального управления культуры Заур Джафаров рассказали об особой значимости проекта в развитии талантливых детей и молодежи.

Было отмечено, что не случайно мастер-классы были посвящены 140-летию со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли. Узеир бек, как выдающийся организатор образования, оказал исключительные заслуги в становлении и развитии музыкального образования в нашей стране. На всех проведенных мастер-классах известные специалисты давали ценные советы детям и молодежи, а также педагогам, что весьма полезно в их профессиональном становлении и дальнейшей деятельности.

Следует отметить, что мастер-классы проводились в музыкальных и художественных школах с целью адаптации учебного процесса к требованиям профильных программ, повышения профессионализма преподавателей и обогащения знаний и навыков учащихся, охватывая 12 специальностей, среди которых тар, кяманча, саз, балабан, канон, вокальное искусство ханенде, фортепиано, скрипка, виолончель, кларнет, вокальное пение и хореография.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az