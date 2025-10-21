Национальный павильон Азербайджана в Осаке удостоен премии German Design Award

Павильон Азербайджана на Всемирной выставке Expo 2025, проходящей в японском городе Осака, признан победителем в категории "Превосходная архитектура/Выставка и ярмарка" (Excellent Architecture / Fair and Exhibition) премии German Design Award.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эта премия, учрежденная в 2012 году и набирающая международную известность, присуждается проектам, которые стимулируют инновации и открывают новые перспективы посредством дизайна. Представители German Design Award, посетившие азербайджанский павильон, высоко оценили концепцию нашего национального павильона, отметив, что она вызвала интерес у многочисленных посетителей, и назвали её фантастическим проектом.

Всемирную выставку Expo 2025, проходившую с 13 апреля по 13 октября, посетили более 25 миллионов человек. Азербайджанский павильон, созданный при организации Центра Гейдара Алиева, вновь вошел в число самых известных и посещаемых павильонов. Наш национальный павильон посетили более 2 миллионов человек во время Expo 2025. Концепция павильона была вдохновлена ​​поэмой "Семь красавиц" великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. На павильоне было продемонстрировано богатое культурное наследие Азербайджана, его приверженность технологическому и устойчивому развитию, а также открытость к диалогу.

Следует отметить, что национальные павильоны Азербайджана, успешно участвующие в выставках Expo с 2000 года, неоднократно были удостоены различных наград:

Национальный павильон на Всемирной выставке Milan Expo 2015 был удостоен премии "Дизайн и материалы" в рамках программы "На пути к устойчивому Expo" ("Towards a Sustainable Expo") Министерства окружающей среды и охраны морских ресурсов Италии.

Азербайджанский павильон на Международной ботанической выставке Antalya Expo 2016 занял первые места в номинации "Экстерьер и интерьер сада".

За широкое раскрытие темы в номинации "Восточный дизайн" на выставке Astana Expo 2017 азербайджанский павильон был удостоен серебряной награды.

На выставке Pekin Expo 2019 национальный павильон Азербайджана был удостоен "Специальной награды" (второе место) за концепцию экстерьера и интерьера и дизайна.