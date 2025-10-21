Национальная инфраструктура данных в Азербайджане способствует росту ВВП

Создание Инфраструктуры национальной среды данных в Азербайджане оказывает прямое положительное влияние на экономику страны, в частности на рост внутреннего валового продукта (ВВП) на 1-1,5%.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник отдела цифрового управления Министерства экономики Анар Нариманов на мероприятии "Возможности открывающиеся из космоса: 10 лет вклада космических наблюдений в социально-экономическое развитие".

Он отметил, что спутниковые снимки оказывают прямое и косвенное влияние на экономику: "Когда мы говорим о влиянии спутниковых снимков на экономику, важно упомянуть проект "Инфраструктура национальной среды данных". Наши исследования показывают, что создание национальной инфраструктуры пространственных данных в Азербайджане способствует росту экономики страны на 1-1,5% ВВП. Кроме того, спутниковые снимки напрямую или косвенно влияют и на другие сферы. Основные производители спутниковых данных используют их для развития промышленности, логистики, сельского хозяйства и других отраслей".

"Проект "Инфраструктура национальной среды данных" формирует множество компонентов - нормативно-правовую базу, технологические и интеллектуальные инструменты, стандарты, трансфер знаний и цифровую экосистему страны. Изучая опыт многих стран, мы сталкиваемся с более чем 1500 информационными слоями, связанными со средой данных, первый из которых покрывается спутниковыми снимками", - подчеркнул А. Нариманов.