Цены на мясо снижаются в Азербайджане

В последние дни распространяющееся среди крупного рогатого скота ящурное заболевание оказало влияние как на цены мясных, так и молочных продуктов. Из-за снижения спроса на эти продукты вследствие болезни наблюдается удешевление цен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, продавцы из регионов отмечают, что цена на мясо снизилась примерно на 2 маната.

"Раньше мясо продавалось по 17 манат, теперь предлагаем по 14-15 манат. Иногда, чтобы оно не испортилось, отпускаем и по более низкой цене", - рассказали продавцы.

Примечательно, что хотя в регионах цены упали, на столичных рынках пока что существенных изменений не наблюдается.

Мясники отмечают, что число покупателей уменьшилось - видно, что люди опасаются из-за болезни. Однако они не ожидают дальнейшего снижения цен:

"Продажи слабые, но пока цены не изменились".

В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) сообщили, что с учётом поступающих жалоб периодически проводятся проверки.

