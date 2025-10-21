https://news.day.az/officialchronicle/1789687.html Президент Ильхам Алиев: Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"За последние годы реформы, осуществленные Президентом (Касым-Жомартом Токаевым - ред.), курс на модернизацию, на развитие современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, демонстрируют, что Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации", - отметил глава государства, подчеркнув, что также укрепляется международный авторитет Казахстана.
