Стало известно, на какой срок арестовалм мэра Гюмри
Антикоррупционный суд арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца. Решение принял судья Вардгес Саркисян.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, суд всю ночь рассматривал ходатайство об аресте и лишь на рассвете удалился в совещательную комнату. Утром 20 октября силовики провели обыски в мэрии Гюмри. Позже стало известно, что Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. Параллельно действиям силовиков здание окружили сторонники Гукасяна. Сюда же были стянуты "красные береты", в ходе многочасового противостояния полиции и собравшихся возникали перепалки и стычки. Однако мэра Гюмри все же увезли.
По данным следствия, мэр и главный архитектор мэрии договорились не сносить незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв. м на улице Гарегина Нжде, потребовав и получив от владельца около $10 тыс.
Согласно информации СМИ, речь идет о предпринимателе Севаке Гомцяне, владельце сети магазинов "Фабрика". В СК Армении инициировало дело по статье "массовые беспорядки" в отношении некоторых участников акции в поддержку Гукасяна. Всего было задержано свыше 30 протестующих.
