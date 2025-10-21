Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Казахстан имеют большой потенциал в развитии энергетического сектора

21 октября в Астане с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

-Спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, дорогие друзья.

В первую очередь, хотел бы поблагодарить Вас, Касым-Жомарт Кемелевич, за гостеприимство, за приглашение посетить братский Казахстан с государственным визитом.

Как Вы отметили, мы уже и вчера, и сегодня имели возможность обменяться мнениями по многим вопросам двусторонней повестки, а также по многим региональным вопросам, вопросам международной политики. Радует полное совпадение взглядов на обсуждаемые темы, а также нацеленность на укрепление нашего союзнического взаимодействия.

Хотел бы также поздравить Вас и весь братский народ Казахстана с большими успехами в социально-экономическом развитии страны, укреплении роли и авторитета Казахстана на международной арене. Мы, как ваши друзья и братья, искренне этому радуемся и уверены, что Вашим руководством Казахстан и дальше будет идти по пути развития, по пути осуществления независимой внешней политики, основанной на национальных интересах.

Также выражаю благодарность за Вашу оценку мирного процесса в регионе Южного Кавказа. На протяжении многих лет, когда наши земли были под оккупацией, Казахстан неизменно выражал поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, и в двустороннем формате, и в рамках подписанных документов, а также и в рамках позиций Казахстана в международных организациях. Мы всегда чувствовали эту поддержку и за это Вам очень благодарны.

Сегодня наступает, даже я бы сказал, наступил новый этап - этап мира между Азербайджаном и Арменией. И всего через менее чем два года после последних боестолкновений выйти на парафирование мирного соглашения говорит о том, что обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли. Ну, и конечно, роль Президента США Дональда Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией заслуживает самой высокой оценки.

Саммит, который состоялся 8 августа в Вашингтоне, по существу, положил конец многолетнему конфликту и открывает большие перспективы для развития, в том числе в широком региональном контексте - на Евразийском континенте.

Мы также сегодня в рамках короткой презентации по Срединному коридору обменялись мнениями, сегодня еще продолжим дискуссии в этом направлении. Открытие Зангезурского коридора в ближайшие годы намного увеличит пропускную способность вопросов, связанных с транспортом и логистикой.

Недавно состоялось заседание Межправкомиссии, которое также было очень позитивным. Достигнуты серьезные результаты по укреплению торгово-экономических связей, растет товарооборот и это, естественно, нас очень радует. Совместный инвестиционный фонд, который мы создали, также имеет большой потенциал. Уже есть несколько проектов, которые сейчас находятся в стадии реализации, рассматриваются конкретные проекты, предложения наших совместных финансов через механизм совместного инвестиционного фонда.

Также хотел бы выразить благодарность за поддержку в восстановлении Карабахского региона. Центр детского творчества имени Курмангазы уже активно работает. Мы с Вами вместе его открывали, очень благодарны за такой дар Казахстана в деле развития и восстановления Карабахского региона. Около 100 детей сейчас обучаются в этом центре, и, естественно, помимо практической его функции, он является еще одним очагом казахско-азербайджанской дружбы.

Касаясь гуманитарного сотрудничества, отметил бы проведение Дней культуры Казахстана в Азербайджане и Азербайджана в Казахстане в прошлом и позапрошлом годах. Считаю, что такого рода мероприятия должны носить регулярный, постоянный характер, и, может быть, продумать дорожную карту культурного взаимодействия с тем, чтобы регулярно дни культуры проводились и в столицах, и в по всем регионам.

Также мы имеем большой потенциал в развитии энергетического сектора, традиционных и возобновляемых источников. В ноябре прошлого года мы подписали трехстороннее соглашение по строительству электрического кабеля по дну Каспия. Думаю, сегодня на эту тему тоже поговорим.

В целом повестка дня достаточно обширная, охватывает практически все основные сферы взаимодействия.

Еще раз хотел бы выразить благодарность за гостеприимство, а также поблагодарить Вас за теплое, дружеское отношение к Азербайджану и за то, что Вы держите под личным контролем все вопросы, связанные с нашим двусторонним сотрудничеством. Спасибо.