Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Казахстаном - ФОТО

21 октября в Астане состоялась церемония обмена документами между Азербайджаном и Казахстаном с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется