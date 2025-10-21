Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Казахстаном

21 октября в Астане состоялась церемония обмена документами между Азербайджаном и Казахстаном с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется