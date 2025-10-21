https://news.day.az/officialchronicle/1789705.html Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Казахстаном - ФОТО 21 октября в Астане состоялась церемония обмена документами между Азербайджаном и Казахстаном с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Казахстаном - ФОТО
21 октября в Астане состоялась церемония обмена документами между Азербайджаном и Казахстаном с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре