Азиатский банк развития (АБР) получил запрос от Азербайджана на поддержку семи проектов в водном секторе.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend во время визита в Баку сказал директор Подразделения городского развития и водных ресурсов Южно-Азиатского департамента АБР Норио Сайто.

"Состоялись продуктивные обсуждения с министерствами финансов, экономики и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана. Мы получили запрос на поддержку семи проектов, направленных на усиление и повышение эффективности использования водных ресурсов, включая реконструкцию водоочистных сооружений и модернизацию водопроводных сетей", - отметил он.

Сайто напомнил, что два месяца назад команда АБР провела экспресс-полевое исследование и оценила актуальность этих проектов.

"Считаю, что все семь проектов действительно необходимы и актуальны. Сейчас ожидаем решения правительства о том, какие из них будут реализованы при поддержке АБР. Думаю, правительство также обратилось и к другим партнёрам. Сейчас они рассматривают, какая часть этих проектов должна финансироваться АБР. Как только мы получим чёткий сигнал, наша команда проведёт более детальную диагностику, возможно, обновит сметную стоимость и согласует "дорожную карту" по реализации необходимых мер", - объяснил он.

Сайто также рассказал о трёх основных направлениях возможной поддержки Азербайджана в этой сфере.

"Первый аспект - эффективность. Улучшение системы водоснабжения повысит устойчивость. Второй аспект - инклюзивность. В Южной Азии и других регионах Азии, где работает АБР, мы обеспечиваем подключение до уровня отдельных домохозяйств как к водоснабжению, так и к канализации, чтобы каждый мог пользоваться системой. Это особенно важно для общественного здоровья. Если здоровье части населения не улучшится, это будет влиять и на других граждан. Мы хотим убедиться, что всем гражданам предоставляются инклюзивные и безопасно управляемые услуги водоснабжения и санитарии", - добавил он.

Представитель АБР отметил, что третий аспект касается устойчивости.

"Многие города мира сейчас сталкиваются с проблемой наводнений, например. Но на самом деле дождевая вода или ливневая вода - это важный водный ресурс. В некоторых странах мы поддерживаем мероприятия по подпитке подземных вод, чтобы дождевая вода могла накапливаться в подземных водоносных слоях или в специальных резервуарах, и затем, когда вода становится необходимой, её можно использовать. Некоторые из этих подходов могут быть применимы и в Азербайджане", - добавил он.

Партнёрство с правительством и местными органами власти для обеспечения устойчивого городского развития

Сайто отметил, что в работе с государственным сектором основным партнёром АБР является национальное правительство.

"Но многие вопросы городской инфраструктуры требуют ключевой роли со стороны местных органов власти или муниципалитетов. Они могут выступать как исполнители по реализации проекта. Уже на стадии планирования мы привлекаем местные органы власти, чтобы они стали драйвером реализации проекта. В некоторых странах проекты реализуются на уровне министерств, но при этом активы часто передаются местным органам власти или муниципалитетам. В таких случаях крайне важно укреплять их потенциал, чтобы они могли долгосрочно предоставлять устойчивые услуги гражданам.

Другой аспект - вовлечение заинтересованных сторон. Речь идёт не только о местных органах власти, но и о людях. АБР применяет процессы взаимодействия с местными участниками ещё на этапе подготовки проекта, чтобы население было информировано о проекте и могло выразить мнение о том, как проект должен быть спроектирован и реализован. Это учитывается при разработке проекта", - пояснил он.

Ключевые стратегии для устойчивого управления водными ресурсами в городах

"Нужно рассматривать водные ресурсы комплексно - от источника до моря: откуда поступает вода, как она используется и как безопасно утилизируется или очищается. Во многих странах, как и в Азербайджане, более 80% воды используется в сельском хозяйстве. И зачастую эта часть функционирует неэффективно. Решение этой проблемы и повышение эффективности сельскохозяйственных и ирригационных систем крайне важно.

Мы также оцениваем эффективность использования воды на уровне города. Важную роль играет сокращение невозвратной воды (non-revenue water) - воды, теряемой из-за утечек, хищений или ошибок учёта. Кроме того, важно, насколько вода используется эффективно и рационально", - сказал Сайто.

Он отметил, что ещё один ключевой аспект - очистка воды: "Сточные воды необходимо очищать. Но по мере того как водные ресурсы становятся всё более ограниченными, важно рассматривать возможность повторного использования очищенной воды или сточных вод в промышленности, сельском хозяйстве или даже для питьевых нужд".

Интеграция адаптации к изменению климата в проекты городского развития

Сайто отметил, что АБР проводит предварительную оценку климатических рисков и уязвимости на самой ранней стадии подготовки проекта.

"Эта оценка позволяет выявить уязвимые места, например дренажные системы или другие факторы, создающие риски. Затем проектная документация учитывает эти аспекты, чтобы проект в целом - город как система - мог существенно повысить свою устойчивость", - пояснил он.