Azərbaycan-Mərkəzi Asiya münasibətlərindəki “5+1” formulu siyasi və tarixi reallığa çevrilib – Hikmət Hacıyev - VİDEO
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana səfəri ilə bağlı "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, H.Hacıyev paylaşımında Prezident İlham Əliyevin son aylarda Mərkəzi Asiya regionuna - Türkmənistan, Tacikistan və Qazaxıstana üç dəfə səfər etdiyini xatırladıb.
"Əvvəllər Azərbaycan-Mərkəzi Asiya münasibətləri çox vaxt "5+1" formulu ilə xarakterizə olunurdu - bu, beş Mərkəzi Asiya ölkəsi ilə yanaşı, Azərbaycanın ayrıca tərəfdaş kimi iştirakını simvolizə edirdi. Lakin bu gün həmin formula sadəcə riyazi ifadədən çıxaraq siyasi və tarixi reallığa çevrilib. Hətta bu münasibətləri kimyəvi bir prosesə bənzətmək olar - o, vahid "altılığ"a çevrilib. Bu isə ortaq tarix, mədəniyyət, ənənə, etnik və dil yaxınlığı əsasında bu ölkələr arasında dərinləşən inteqrasiya, birgə geosiyasi məkan və ortaq taleyi əks etdirir", - deyə Prezidentin köməkçisi qeyd edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре