Встречу Лаврова и Рубио отложили

Ожидавшуюся на этой неделе встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложили. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения", - указано в сообщении.

Новая дата встречи Лаврова и Рубио пока неизвестна. Также неизвестно, какое влияние перенос переговоров будет иметь на предстоящую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Ранее стало известно, что Лавров и Рубио могут провести встречу по Украине 23 октября. Данные о возможных переговорах двух дипломатов появились после того, как они провели телефонную беседу в понедельник, 20 октября.