Кубок Европы ФИБА: "Нефтчи" примет "Калев" во втором матче
Баскетбольная команда "Нефтчи" сегодня проведет второй матч в рамках группы I основного этапа Кубка Европы ФИБА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Нефтчи" примут эстонский клуб "Калев" в Бакинском дворце спорта. Начало встречи - в 18:30 по бакинскому времени.
Напомним, в первом туре "Нефтчи" на выезде уступил польскому "Трефлу" со счетом 63:92.
Завтра в другом матче группы I "Абшерон Лайонс" сыграет в Баку с "Трефлом".
