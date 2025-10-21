Кубок Европы ФИБА: "Нефтчи" примет "Калев" во втором матче

Баскетбольная команда "Нефтчи" сегодня проведет второй матч в рамках группы I основного этапа Кубка Европы ФИБА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Нефтчи" примут эстонский клуб "Калев" в Бакинском дворце спорта. Начало встречи - в 18:30 по бакинскому времени.

Напомним, в первом туре "Нефтчи" на выезде уступил польскому "Трефлу" со счетом 63:92.

Завтра в другом матче группы I "Абшерон Лайонс" сыграет в Баку с "Трефлом".