Выход смартфонов Samsung перенесли

Корпорация Samsung перенесет выпуск новых флагманских смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание BGR со ссылкой на инсайдеров Techmaniacs.

Обычно корейский IT-гигант проводит презентации новых смартфонов в начале года - в январе или феврале. Однако в 2026 году из-за неназванных проблем фирма перенесет анонс на начало весны. Источники рассказали, что телефоны серии Galaxy S26 покажут в марте.

Инсайдеры не уточнили, почему Samsung решила сдвинуть сроки большой презентации. Они лишь указали, что компания столкнулась с определенными проблемами при разработке и проектировании гаджетов. Однако в компании уже определились, что девайсы линейки получат процессор Exynos 2600, обновленный 10-битный дисплей и батарею емкостью около 5000 миллиампер-часов.

Скорее всего, в первом квартале 2026 года Samsung выпустит три устройства - Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Galaxy S26 Edge в списке не будет, так как компания разочаровалась низкими продажами ультратонких смартфонов.