Назван объём производства на солнечной электростанции «Гарадаг» за два года

Oбъём производства электроэнергии на 230-мегаваттной солнечной электростанции "Гарадаг" в Азербайджане достиг 1 миллиарда киловатт-часов за два года, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство энергетики страны.

В мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие представители ведомства, ОАО "Азерэнержи" и компании Masdar (Объединённые Арабские Эмираты).

Как отметиили на мероприятии, введённая в эксплуатацию в 2023 году солнечная электростанция "Гарадаг" является первым крупномасштабным международным инвестиционным проектом Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики и вносит значительный вклад в переход страны к "зелёной" энергетике.

За два года работы станция произвела 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии, что позволило сэкономить 220 миллионов кубометров природного газа и предотвратить выброс в атмосферу 400 тысяч тонн углекислого газа.

В рамках мероприятия состоялась церемония подписания символического сертификата. Документ со стороны Азербайджана подписали директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Джавид Абдуллаев и заместитель председателя Правления ОАО "Азерэнержи" Рустам Гасымов. Сертификат был передан главному операционному директору компании Masdar Абдулазизу Алобайдли.

Отметим, что солнечная электростанция "Гарадаг" ежегодно производит около 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии, обеспечивая "зелёной" энергией порядка 110 тысяч домохозяйств.