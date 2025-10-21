Азербайджан будет производить спутники
В ближайшее время в Азербайджане начнется производство спутников.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления Азербайджанского космического агентства ("Азеркосмос") Дунай Бадирханов на мероприятии "Возможности открывающиеся из космоса: 10 лет вклада космических наблюдений в социально-экономическое развитие".
Он отметил, что первые шаги к этому уже сделаны: научно-исследовательская группа "Азеркосмос" в рамках проекта Azersky-2 проходит интенсивную подготовку по производству спутника в Израиле на протяжении полутора лет, несмотря на сложную политическую обстановку.
По словам Д. Бадырханова, завершены проектно-конструкторские работы по строительству завода по производству спутников и Центра разработки космических аппаратов для персонала, который будет задействован в производстве: "Площадка строительства центра известна. Мы начнём строительство в ближайшие месяцы. Для вывода нашего спутника на орбиту мы выбрали ракеты-носители SpaceX".
"Кроме того, впервые в истории "Азеркосмоса" мы создали дочернюю компанию - Центр производства космических аппаратов ООО Spacecraft Development and Production. Это ООО облегчит реализацию наших проектов по производству космических аппаратов", - подчеркнул он.
