Азербайджан будет производить спутники

В ближайшее время в Азербайджане начнется производство спутников.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления Азербайджанского космического агентства ("Азеркосмос") Дунай Бадирханов на мероприятии "Возможности открывающиеся из космоса: 10 лет вклада космических наблюдений в социально-экономическое развитие".

Он отметил, что первые шаги к этому уже сделаны: научно-исследовательская группа "Азеркосмос" в рамках проекта Azersky-2 проходит интенсивную подготовку по производству спутника в Израиле на протяжении полутора лет, несмотря на сложную политическую обстановку.

По словам Д. Бадырханова, завершены проектно-конструкторские работы по строительству завода по производству спутников и Центра разработки космических аппаратов для персонала, который будет задействован в производстве: "Площадка строительства центра известна. Мы начнём строительство в ближайшие месяцы. Для вывода нашего спутника на орбиту мы выбрали ракеты-носители SpaceX".

"Кроме того, впервые в истории "Азеркосмоса" мы создали дочернюю компанию - Центр производства космических аппаратов ООО Spacecraft Development and Production. Это ООО облегчит реализацию наших проектов по производству космических аппаратов", - подчеркнул он.