В Астане состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Касым-Жомартом Токаевым в формате один на один

21 октября в Астане состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в формате один на один.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, приветствуя Президента Ильхама Алиева, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал:

-Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, для меня большая честь и удовольствие принимать Вас с официальным государственным визитом в Республику Казахстан. Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства, союзнических взаимоотношений между нашими странами. Без всякого преувеличения можно с уверенностью сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами, нациями. Поэтому для нас это большой приоритет - я имею в виду развитие многогранного сотрудничества с Вашей страной. Тем более, Азербайджан в настоящее время под Вашим сильным лидерством, руководством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в вашей части мира. Для нас развитие и экономического, и торгово-экономического сотрудничества, не говоря о том, чтобы развивать и политическое партнерство, является неотложной, очень важной задачей.

Я приветствую Вас в нашей стране.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич. В первую очередь, хотел бы поблагодарить за приглашение посетить братский Казахстан с государственным визитом, а также за гостеприимство. Спасибо за Ваши добрые слова в адрес Азербайджана. Мы разделяем те же чувства к братскому народу Казахстана, так же радуемся успехам братской страны под Вашим руководством и в социально-экономическом развитии, и в укреплении международных позиций.

Сегодня Казахстан демонстрирует высокий уровень развития. В стране обеспечивается общественно-политическая стабильность, экономика является самодостаточной. Мы с большим интересом наблюдаем за реформами, которые Вы осуществляете, и полностью поддерживаем Ваш курс на модернизацию страны, укрепление ее потенциала.

Что касается наших двусторонних отношений, Вы отметили их стратегический, союзнический характер. Мы нацелены на укрепление взаимодействия по всем направлениям.

Сегодня в рамках наших переговоров, а также заседания Высшего межгоссовета мы еще раз пройдемся по обширной повестке дня и, естественно, наметим дальнейшие шаги для укрепления нашего партнерства.

Еще раз благодарю.

Касым Жомарт-Токаев: Благодарю Вас.